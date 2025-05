Conte ‘c’è tanto da lavorare con il Var, serve più chiarezza’

agenzia

'Tutti si sono lamentati,ma arbitri italiani migliori del mondo'

NAPOLI, 22 MAG – “Con il Var c’è da lavorare tanto perché bisogna che ci sia più chiarezza e io invece non ho ancora capito quando può intervenire e quando no. Ed è necessario anche che venga migliorata la comunicazione tra l’arbitro e il Var”. Antonio Conte parlando alla vigilia di Napoli-Cagliari, affronta anche il tema degli arbitri. “Intanto io che ho fatto anche l’esperienza inglese – osserva – posso dire che gli arbitri italiani sono i più bravi. Poi che corso dell’anno chi più chi meno tutti si sono lamentati quando venivano toccati da qualche torto. Ma nessuno ha avuto l’eco che ho avuto io quando mi sono lamentato per quel che accadde nella partita con l’Inter. Sono stato anche insultato. Per questo io devo fare molta attenzione perché la risonanza che ho io è molto diversa da quella che hanno tanti altri”. “Quel che dovevo dire – conclude Conte – l’ho detto e mi fa piacere che sia stato apprezzato anche da qualche arbitro”.

