Conte, contenti di giocare Champions con entusiasmo e umiltà

'Cerchiamo imparare da chi ha già vinto per superarli un domani'

NAPOLI, 29 AGO – “Siamo molto contenti di giocare quest’anno la Champions, è la massima manifestazione e da parte nostra c’è un grande entusiasmo e voglia di giocare con voglia e umiltà”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte commentando il sorteggio della Champions League che mette il Napoli contro Manchester City, Chelsea, Eintracht Francoforte, Benfica, Sporting Lisbona, Psv Eindhoven, Qarabag e Copenhagen. Conte sottolinea che il Napoli giocherà la Champions “cercando di imparare – ha detto – dai maestri che hanno vinto la coppa, noi cerchiamo da buoni allievi un domani di superare i maestri di oggi. Ora però ci concentriamo sulla partita con il Cagliari in campionato, molto importante nelle nostre menti e sul nostro focus”.

