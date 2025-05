Conte, “De Laurentiis e io diversi ma due vincenti”

agenzia

"Ora ci stiamo godendo tutto questo, ma abbiamo ottimo rapporto"

ROMA, 23 MAG – “Ora ci stiamo godendo tutto, con il presidente abbiamo un rapporto ottimo. Abbiamo avuto l’opportunità di conoscere lui me e io lui. Ora stiamo festeggiando insieme: siamo dei vincenti, in maniera diversa, ma lo siamo”. Così Antonio Conte, su Dazn, ha risposto alla domanda se anche nella prossima stagione sarà alla guida del Napoli. Poi sullo scudetto: “ma il merito è di questi ragazzi che hanno voluto rimettersi in gioco, soprattutto chi l’aveva vinto due anni fa e l’anno scorso era arrivato decimo”. Per Conte è il quinto tricolore da allenatore e lui è l’unico tecnico ad averli vinti guidando tre squadre diverse (3 con la Juve, 1 con l’Inter e ora 1 con il Napoli). Fabio Capello ci è riuscito con il Milan e con la Roma, ma gli sono stati revocati i due con la Juventus e quindi non vengono conteggiati

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA