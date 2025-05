Conte e McTominay migliori giocatore e allenatore della serie A

agenzia

Il tecnico e il centrocampista del Napoli premiati al Maradona

NAPOLI, 23 MAG – Scott McTominay è stato premiato dalla Lega di Serie A come miglior giocatore della stagione 2024/25, Antonio Conte è stato premiato come miglior allenatore. La doppia premiazione è avvenuta al Maradona da parte della Lega al termine della vittoria del Napoli sul Cagliari che ha consegnato agli azzurri lo scudetto. Il centrocampista scozzese questa sera ha segnato in una mezza rovesciata volante il primo gol del Napoli contro il Cagliari, facendo passare la paura ai tifosi e aprendo la strada verso la festa, chiudendo con 12 gol e 6 assist il suo primo anno in Italia. Conte è stato premiato per essere riuscito a ricostruire del tutto una squadra che aveva chiuso al decimo posto la scorsa stagione, riuscendo a costruire un gruppo molto coeso che è stato capace di vincere il campionato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA