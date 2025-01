Conte, ‘Juve finora imbattuta, obiettivo del Napoli è vincere’

agenzia

'Loro forti e con grande mercato, match di altissima difficoltà'

NAPOLI, 23 GEN – “La Juventus è imbattuta in campionato da 21 partite, alcuni pareggi potevano essere delle vittorie e si è creato quindi questo distacco in classifica. Ma le squadre imbattibili non esistono, prima o poi devi perdere, la sconfitta fa parte della vita e il nostro unico obiettivo resta di vincere”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte nella conferenza stampa verso il match di sabato al Maradona contro i bianconeri. “La Juventus è – ha detto Conte – una squadra quadrata, con giocatori forti, che fa la Champions e ha fatto un ottimo mercato. E’ un top club come Inter, Milan, di cui devi avere grande rispetto ma l’obiettivo è quello di vincere come in ogni partita, perché tre punti sono fieno in cascina per noi. Sono anche le partite che così, come quella con Atalanta a Bergamo, servono per l’autostima, sapendo che sono partite di altissimo indice di difficoltà come con la Juventus, osso duro finora mai battuta”.

