Conte, lavoriamo bene inserendo i nuovi in Napoli già forte

agenzia

'Partiamo dal 4-3-3 ma cerchiamo anche diverse soluzioni

NAPOLI, 13 AGO – “Stiamo lavorando bene in un cantiere aperto. Oggi partiamo tranquilli su chi c’era e conosce bene il Napoli, sono una garanzia. Poi ci vuole pazienza per i nuovi, senza pensare che ogni acquisto sia il migliore al mondo, abbiamo preso i giocatori per il nostro modus operandi e li portiamo a crescere”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, nella conferenza stampa a Castel di Sangro (L’Aquila) alla vigilia dell’amichevole con i greci dell’Olympiacos. “Abbiamo lavorato per arrivare – ha detto – già ora a 90′ nelle gambe di tutti, ora lavoriamo per portare i nuovi al livello di chi c’è già, è inevitabile che con i nuovi servirà tempo per farli entrare nei meccanismi e nei concetti. Cerchiamo l’equilibrio in un cantiere aperto, partiamo dal 4-3-3, un sistema di gioco nelle corde di questa squadra ma cerchiamo anche ulteriori soluzioni se vogliano ad esempio rinunciare a un’ala e avere un centrocampista in più. Vediamo di ottimizzare per una stagione in cui vogliamo sempre mettere in difficoltà le grandi del campionato. Non si vince sempre lo scudetto ma si lavora per restare nel livello top”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA