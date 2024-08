Conte, Lukaku è un bomber unico, da oggi sono più contento

agenzia

'Conosce le responsabilità verso di me e i napoletani'

NAPOLI, 29 AGO – “Ho visto che ora è ufficiale la firma di Romelu. Mi auguro di averlo presto in allenamento per farlo entrare in sintonia con il resto della squadra. Verrà con noi per il match con il Parma”. Così il tecnico del Napoli Antonio Conte: “E’ veloce e potente. Sa tenere la combinazione con i numeri 10 della squadra, sa attaccare gli spazi, per questo lo considero unico. E’ un ragazzo a posto, metto le mani nel fuoco per lui, sa che viene qui e le responsabilità che ha nei miei confronti e nei confronti dei napoletani. Da oggi sono più tranquillo e contento sull’attacco”.

