Conte, Meloni isolata, neanche la chiamano

ROMA, 17 MAG – “Ieri c’è stata una figuraccia internazionale gravissima, abbiamo la Presidente del Consiglio che indossa l’elmetto in testa da tre anni, una guerrafondaia che ha sottoscritto 11 pacchetti di armi, un piano di riarmo, il record della spesa militare: ieri con Biden era guerrafondaia, da quando c’è Trump si finge colomba, ma sempre genuflessa Washington”. Sono queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, a margine del “Premio Libertas. “La coerenza paga a livello internazionale: se non ce l’hai, se vuoi stare con tutti, con gli europei, con Trump e prima con Biden, se contraddici te stessa, poi ti isolano e rimani lì, nello stesso luogo dove gli altri si riuniscono. Neanche ti chiamano, non contiamo nulla”, conclude.

