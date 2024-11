Conte, ‘molte squadre in vetta, c’è stupore su qualche club’

agenzia

Tecnico Napoli: 'si fa fatica ad elencarle...'

NAPOLI, 22 NOV – “Sono passate 12 giornate e ci sono tante squadre in pochi punti, così come facciamo bene noi fanno bene anche altri. Magari c’è un po’ di stupore nell’ambiente nel vedere qualche squadra nei primi posti in classifica”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte nella conferenza stampa verso il match di domenica contro la Roma. “Ci sono squadre – ha detto Conte – che destano stupore, si pensa che noi dopo 12 giornate siamo in quel posto in classifica, ma ce ne sono così tante nei primi posti vicine che è difficile anche elencarle”.

