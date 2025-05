Conte mostra lo scudetto ai tifosi e urla, “è per tutti voi”

agenzia

Il tecnico sotto le curve, forte il suo legame con la città

NAPOLI, 23 MAG – “E’ per voi, è per tutti voi”. Lo ha urlato il tecnico del Napoli Antonio Conte sotto la curva del Maradona nella festa per lo scudetto vinto nel suo primo anno sulla panchina azzurra. Conte per tutta la stagione ha sempre sottolineato che il lavoro della squadra era rivolto prima di tutto ai tifosi, per l’affetto che la città fa sentire in maniera così forte ai giocatori e a lui stesso. Un affetto, quello di Napoli per Conte, ricambiato dal tecnico, che durante l’anno ha passeggiato spesso per i vicoli e le strade, visitato i monumenti, incontrando persone e costruendo un forte legame con i napoletani. La stagione è finita con un sogno che si è avverato e con la passeggiata solitaria del tecnico sotto la curva, con il tricolore in mano, indicandolo e urlando ai tifosi “è per tutti voi”.

