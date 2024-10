Conte ‘nessuna esaltazione, Napoli è ancora con lavori in corso’

agenzia

'Stiamo andando bene, ma classifica corta dopo sette giornate'

NAPOLI, 18 OTT – “Siamo con il cartello lavori in corso in questo Napoli di ricostruzione, ci fa piacere ricominciare da questa posizione di classifica ma nella sosta ho percepito troppe esaltazioni, per fortuna torniamo a giocare dopo giorni in cui c’è stata una esaltazione esagerata”. Così il tecnico del Napoli Antonio Conte nella conferenza stampa in vista del match contro l’Empoli. Conte ha sottolineato che “sono passate – ha detto – solo sette giornate. Ci fa piacere ricominciare da quella posizione di classifica che però è corta, in 4 punti sono racchiuse tante squadre in una grande lotta lunga per la Champions e l’Europa League, quindi dobbiamo solo ripartire nella giusta maniera, sapendo che dopo solo tre mesi stai ancora lavorando per costruire davvero la squadra. C’è comunque finora soddisfazione perché stiamo lavorando tanto e bene e c’è un gruppo di ragazzi che vuole seguire la via decisa. I ragazzi sanno che non sempre ci sono rose e fiori ma serve essere forti e saper soffrire per proseguirlo”.

