Conte ‘non avevo nessun accordo con la Juventus’

Tecnico Napoli a Sky 'qui per costruire basi solide'

ROMA, 13 GIU – “No, assolutamente io non avevo nessun accordo con la Juventus e ho rifiutato categoricamente”. Parola di Antonio Conte protagonista del nuovo appuntamento in due puntate con Federico Buffa Talks, la produzione originale firmata Sky Sport insieme al direttore Federico Ferri, da oggi su Sky e in streaming su Now, disponibile anche On Demand (il primo episodio alle 21 su Sky Sport Uno e a mezzanotte su Sky Sport Calcio. I nuovi passaggi sono previsti da domani). “Io ho firmato un contratto di tre anni con il Napoli – aggiunge Conte – L’obiettivo quale era? Quello che ho sempre detto: di costruire delle basi solide e non delle basi dove alla fine, alla prima situazione, potessero sgretolarsi. Il primo step ci siamo messi come obiettivo il ritorno in Europa, neanche la Champions League. Poi il fatto che noi siamo arrivati alla vittoria del campionato, nella mia testa e nella mia visione, nel mio progetto non è cambiato assolutamente niente. Quello che mi è dispiaciuto – continua il tecnico campione d’Italia – è che su una possibilità di un eventuale divorzio tra me e il Napoli, a un mese o un mese e mezzo dalla fine del campionato si sia già iniziato a parlare, si sia parlato di me alla Juventus”.

