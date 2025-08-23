Conte, non é facile con lo scudetto sul petto

agenzia

Grosso: "Siamo rimasti dentro una gara molto difficile

REGGIO EMILIA, 23 AGO – La buona partenza del Napoli non esalta Conte che con equilibrio ha commentato la vittoria nella prima giornata di campionato. “Era importante avere un buon impatto contro un avversario come il Sassuolo. Dovevamo mandare dei segnali, che ci sono stati, soprattutto a noi stessi con una formazione iniziale che a parte De Bruyne proponeva ragazzi dell’anno scorso. Sono moderatamente soddisfatto. Non è facile giocare a Napoli con lo scudetto sul petto. Ho visto lo spirito giusto. De Bruyne sta facendo bene, si sta adattando, tocca a noi esaltare con il lavoro le sue caratteristiche”. Fabio Grosso nonostante la sconfitta ha elogiato i suoi: “Siamo rimasti dentro una gara molto difficile. Con energia e a testa alta. Potevamo creare qualcosa di più, ma non dimentichiamo che abbiamo affrontato una grande squadra”.

