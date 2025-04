Conte, parleremo serenamente con il presidente

agenzia

A Napoli sto benissimo, ma non mi posso fermare solo a questo

MONZA, 19 APR – “A Napoli sto benissimo, mi sono integrato con la città, il popolo napoletano mi emoziona. Ma non mi posso fermare solo a questo”: così Antonio Conte, tecnico del Napoli, dopo la vittoria a Monza. “Porto con me una responsabilità di vincere che sono i giornali ad additarmi. Ho grande affetto per il presidente – sottolinea Conte -: sono venuto qui perché mi ha chiesto una mano. Il tifoso napoletano ha l’ambizione di vincere e se non vince diventa anche cattivo. Io devo calcolare tutto perché non sono stupido, devo avere armi perché se no diventa un gioco al massacro e io non voglio essere massacrato l’anno prossimo”. “Parleremo serenamente con il presidente, ma la Champions League è tornata a Napoli – dice ancora -: per l’aiuto che lui mi ha chiesto, gli ho ridato tutto con gli interessi. Faccio tutto questo per i tifosi del Napoli e per me, però mi devo difendere. Se ce la faccio bene, altrimenti sarà stato un bel viaggio insieme”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA