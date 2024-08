Conte, Parma sorpresa in avvio ma vogliamo continuità

agenzia

Match più difficile rispetto al Bologna, serve intelligenza

NAPOLI, 29 AGO – “La continuità dei risultati per il Napoli è ora fondamentale. Cerchiamo di farlo contro il Parma che è la sorpresa di questo inizio di campionato, ma siamo pronti a cercare continuità affrontando sabato una grossa difficoltà”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte in conferenza stampa a Castel Volturno, verso il match di sabato sera contro il Parma al Maradona. “I miei giocatori – spiega Conte – sanno già cosa penso per sabato sera, da ieri ho fatto rizzare loro le antenne, ho mostrato alla squadra un Parma di grande livello, che ha battuto il Milan e aveva battuto anche l’Atalanta in amichevole, e ha pareggiato a Firenze. Ha in organico giocatori forti, con grande energia: una squadra giovane a cui se lasci campo nelle ripartenze ti fa male. Serve avere intelligenza, loro ci inviteranno ad attaccare e sanno poi essere terribili, compattandosi e ripartendo come razzi. Stiamo preparando il match, sarà una partita penso anche più difficile rispetto alla sfida col Bologna. Ma quest’anno deve entrare in testa alla squadra che ogni partita ha bisogno di uno spirito di tutti per poter festeggiare alla fine”.

