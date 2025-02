Conte ‘rammarico, ma classifica Napoli è straordinaria’

agenzia

Tecnico azzurro: "Prendiamo il punto, ora avanti a testa alta"

ROMA, 15 FEB – “Non posso non essere soddisfatto della prestazione. Sapevamo il tipo di squadra che è la Lazio, anche se c’è rammarico perché nel giro di 15 giorni qui all’Olimpico abbiamo lasciato 4 punti. Oggi abbiamo dimostrato che non vogliamo mollare a prescindere dagli inconvenienti che stiamo incontrando, mi piace lo spirito di questi ragazzi che vogliono andare oltre l’ostacolo sempre altrimenti non avremo questa classifica, che per me è straordinaria per quello che stiamo facendo. Ci prendiamo il punto, deve esserci rammarico perché c’è differenza tra vincere e pareggiare ma andiamo avanti a testa alta”. Sono queste le parole di Antonio Conte, tecnico del Napoli, che in conferenza stampa sottolinea i meriti dei suoi dopo il pareggio contro la Lazio. Conte, poi, sottolinea ancora come “questi ragazzi stanno facendo un gran lavoro, ho sempre detto che saremo stati duri da battere, all’andata ci avevano battuto Lazio e Atalanta, siamo andati a vincere a Bergamo e oggi vincevamo a poco dalla fine. Sono stati fatti passi in avanti ma complimenti alla Lazio e a Baroni”, prosegue. Infine un plauso a Raspadori con Conte che ammette come “l’allenatore bravo è chi cuce il vestito giusto alla sua squadra, oggi abbiamo sfruttato Jack sotto punta e le due mezzali che sono degli assaltatori e vanno sempre ad attaccare la porta. Quando abbiamo saputo dell’infortunio di Neres, oltre a quelli di Spinazzola e Olivera, ci siamo adattati. Qualsiasi cosa la faremo per il bene della squadra. Questo è un gruppo eccezionale che va oltre le difficoltà”, conclude.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA