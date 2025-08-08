Conte, “scritta pagina di storia ma c’è ancora da fare”

agenzia

Di Lorenzo 'cavalcheremo vostro entusiasmo'. Assente Raspadori

NAPOLI, 08 AGO – “Noi non finiremo mai di ringraziarvi per la passione e l’entusiasmo che ci trasmettete. Portiamo questo in campo sapendo di dover dimostrare di poter giocare con la vostra passione”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte dal palco allestito nella piazza di Castel di Sangro rivolgendosi alla folla dei tifosi partenopei. Conte ha parlato con alle spalle tutto lo staff tecnico e medico del club, prima dell’ingresso dei giocatori azzurri. “Ci rivediamo – ha sottolineato – dopo un bellissimo anno grazie ai calciatori che hanno fatto qualcosa di incredibile. Oggi dico grazie anche ai calciatori che sono andati via dopo aver contribuito alla conquista di uno scudetto. Abbiamo scritto una pagina di storia, ora dobbiamo parlare poco e cercare di fare ancora tanto”. Dopo il suo intervento sono saliti sul palco tutti i calciatori attuali della rosa azzurra. Sono stati poi chiamati sul palco tutti i calciatori azzurri, per ultimo il capitano Di Lorenzo: “A Castel di Sangro – ha detto – sentiamo grande entusiasmo, è giusto per noi presentarci qui dove si respira la gioia che per noi, e soprattutto per i nuovi compagni di squadra, fa bene sentire. Cerchiamo di cavalcare il vostro entusiasmo per essere bravi come l’anno scorso e toglierci ancora qualche soddisfazione, quindi Forza Napoli”. Al termine dell’incontro Di Lorenzo e compagni hanno alzato la coppa dello scudetto tra gli applausi dei tifosi. Non c’era Raspadori, ormai vicino al trasferimento all’Atletico Madrid, per 25 milioni di euro bonus compresi.

