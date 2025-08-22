Conte,Lukaku infortunio importante ma il Napoli sa reagire

agenzia

'Anche se perdi giocatori con lo scudetto resti tra i favoriti'

NAPOLI, 22 AGO – Per Lukaku “c’è stato un infortunio importante per un giocatore che ha avuto un peso specifico nella squadra l’anno scorso, quello dello scudetto. Ma sappiamo bene che durante l’anno possono capitare queste situazioni, cose importanti successe in passato anche sul mercato e alla fine non è che è caduto tutto, come dimostrato dalla squadra”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa alla vigilia dell’inizio del campionato a Sassuolo. “Facciamo fronte a tutto – ha spiegato Conte – senza andare dietro a recriminazioni o trovare alibi. Dobbiamo trovare la soluzione, non piangerci addosso ma lavorare. Io coi ragazzi non ho parlato dell’infortunio perché fa parte del gioco, come il mercato. Certo, perdiamo un giocatore importante. Ma comunque abbiamo lo scudetto sulle maglie e per definizione è inevitabile essere tra i favoriti, anche se perdi i giocatori hai lo scudetto e quindi resti tra i favoriti. Ma lo scudetto in petto non basta. Vince tutta Napoli o perde tutta Napoli”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA