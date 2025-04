Conte,oggi passo avanti, lo scudetto sarebbe un prodigio

agenzia

Mancano ancora quattro passi per il Napoli, tutto è da giocare

NAPOLI, 27 APR – “Abbiamo lavorato molto. Abbiamo 74 punti e la fine del campionato è vicina. La Champions ormai è quasi matematica, se pensiamo da dove siamo partiti è qualcosa di bello ed è merito dei ragazzi. Lo scudetto sarebbe un prodigio”. Lo ha detto il tecnoco del Napoli Antonio Conte a Dazn dopo la vittoria sul Torino e la fuga da solo in testa alla classifica. “Ora mancano quattro passi – ha aggiunto – ne abbiamo fatto il primo portandoci avanti in classifica. Ne mancano ancora 4, affrontando in trasferta Lecce e Parma che lottano per la salvezza e in casa Genoa e Cagliari. E’ tutto da giocare, oggi contava vincere e lo abbiamo fatto”.

