Contestazione Curva Milan, vi lasciamo soli con vostra vergogna

'Club incapace e squadra senza orgoglio', domenica niente tifosi

MILANO, 15 MAG – La Curva Sud del Milan, dopo la sconfitta dei rossoneri nella finale di Coppa Italia, annuncia – in una storia su Instagram – di non seguire la squadra domenica in trasferta a Roma, proclamando di fatto lo sciopero del tifo. “Dopo l’ultima prestazione indegna di ieri sera, l’ennesima di una stagione figlia di un’evidente incapacità dei dirigenti di via Aldo Rossi e di una squadra senza un briciolo di orgoglio, domenica a Roma vi lasceremo soli con la vostra vergogna!”, si legge.

