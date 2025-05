Conte,”tifosi ora non mi chiedono del mio futuro ma se vinciamo”

agenzia

"Rispondo che ci proviamo con tutte forze. Il resto è noia"

NAPOLI, 10 MAG – “In questo momento il tifoso non mi chiede del mio futuro. I tifosi che incontro mi dicono grazie e mi chiedono, ma lo vinciamo? E io rispondo che ci proveremo sicuramente come stiamo facendo con tutte le nostre forze. Il resto è noia”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte rispondendo a chi gli chiedeva se dai napoletani gli arrivassero domande sul suo futuro. Alla vigilia della partita con il Genoa, Conte ha aggiunto: “Sinceramente questa settimana sono stato di più a casa ma ho frequentato comunque un po’ la città, tastandone il polso e sto trovando un grande senso di responsabilità del tifoso che sogna come sogniamo noi qualcosa di importante ma con molta maturità. Trovo gente che dice la cosa più bella da sentire: grazie. Significa che il lavoro che stiamo facendo – ha concluso – è apprezzato e questa è la soddisfazione massima che possiamo avere io e i calciatori”.

