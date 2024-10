Conte,trattativa rinnovo ma Kvratskhelia dia tutto in campo

agenzia

C'è dialogo tra club e staff,ma lui onorerà quest'anno la maglia

NAPOLI, 24 OTT – Del rinnovo del contratto per Kvaratskhelia “da un bel po’ se ne parla, c’è una discussione tra il club e l’entourage del calciatore, di entrare nei dettagli di cifre se ne occupa il club e il ds. Io chiedo sicuramente a Kvicha di essere concentrato sulla stagione”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Antonio Conte, in conferenza stampa. “A Kvaratskhelia io chiedo di continuare – ha detto – quello che sta facendo, perché questa stagione per noi è importantissima. Poi mi auguro in futuro che le cose possano essere sistemate e si possa trovare un accordo tra il club e l’agente del calciatore. Ma so anche che nel calcio tutto può succedere, ci deve essere un accordo che soddisfi entrambi le parti. Altrimenti se non andasse così io chiedo al calciatore di onorare maglia e dare il massimo da qui a fine stagione. Se si raggiunge o meno questo accordo, Kvaratskhelia deve essere totalmente concentrato su quello che sta facendo bene. Poi chi vivrà vedrà”.

