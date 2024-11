Convocati Argentina, non c’è Dybala

agenzia

Qualificazioni mondiali, Scaloni esclude di nuovo 'La Joya'

BUENOS AIRES, 05 NOV – Il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni ha reso nota la lista dei 28 convocati per le partite delle qualificazioni mondiali contro Paraguay e Perù. Nell’elenco sono presenti cinque giocatori che militano in club della Serie A: Leandro Paredes della Roma, Nico Paz del Como, Nico Gonzalez della Juventus, Lautaro Martinez dell’Inter e Valentin Castellanos della Lazio. Ancora escluso, invece, l’altro romanista Paulo Dybala. Convocato l’ex juventino Barrenechea, ceduto in estate all’Aston Villa nell’ambito dell’operazione Douglas Luiz e successivamente passato al Valencia. Questi i convocati di Scaloni: – portieri: Emiliano Martinez (Aston Villa), Benitez (Psv Eindhoven), Rulli (Marsiglia); – difensori: Molina (Atletico Madrid), Montiel (Siviglia), Romero (Tottenham), Pezzella (River Plate), Balerdi (Marsiglia), Otamendi (Benfica) Nehuen Perez (Porto), Lisandro Martinez (Manchester United), Tagliafico (Lione); – centrocampisti: Enzo Fernandez (Chelsea), Paredes (Roma), Palacios (Bayer Leverkusen), De Paul (Atletico Madrid) Mac Allister (Liverpool), Lo Celso (Betis), Barrenechea (Valencia), Thiago Almada (Botafogo), Buonanotte (Leicester), Paz (Como); – attaccanti: Messi (Inter Miami), Garnacho (Manchester United), Nico Gonzalez (Juventus), Alvarez (Atletico Madrid), Lautaro Martinez (Inter), Castellanos (Lazio).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA