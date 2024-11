Convocati Spagna: tre novità nella lista di De La Fuente

agenzia

Sono Omorodion, Casadò e Paredes. Torna Yamal e c'è Morata

ROMA, 08 NOV – Il commissario tecnico della Spagna, Luis de la Fuente, ha annunciato la lista dei 26 convocati per le partite che chiuderanno la fase a gironi della Nations League in questo mese di novembre, contro Danimarca e Svizzera. Il tecnico si affida in gran parte alla sua squadra campione d’Europa, ma ci sono anche tre novità, ovvero giocatori che hanno fatto parte dell’under 23 oro ai Giochi di Parigi: si tratta dell’attaccante del Porto Samu Omorodion, del centrocampista del Barcellona Marc Casadò e del difensore dell’Athletic Bilbao Aitor Paredes. Nella lista di De La Fuente, in cui torna Lamine Yamal che aveva saltato l’ultimo impegno, c’è anche il capitano Alvaro Morata, nonostante il colpo alla testa riportato in allenamento con il Milan in uno scontro fortuito con il compagno Pavlovic. Per Morata un forte trauma cranico e, come da prassi, il trasporto nell’ospedale più vicino, a Legnano, dove ha trascorso la notte scorsa. Questi i convocati della Spagna: – portieri: David Raya, Álex Remiro, Robert Sanchez. – difensori: Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Aymeric Laporte, Pau Torres, Aitor Paredes, Dani Vivian, Oscar Mingueza, Pedro Porro. – centrocampisti: Martin Zubimendi, Marc Casadó, Fabián Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Alex Baena, Dani Olmo. – attaccanti: Yeremy Pino, Lamine Yamal, Alvaro Morata, Bryan Zaragoza, Mikel Oyarzabal, Samu Omorodion, Nico Williams, Ayoze Perez.

