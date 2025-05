Coppa America: a Napoli anche Vuitton Cup, programma da definire

agenzia

Date stabilite in seguito, finora sfidanti Luna Rossa e i greci

ROMA, 15 MAG – Nell’annuncio di oggi non si è fatto un riferimento specifico alla Louis Vuitton Cup, ovvero la serie di regate fra gli sfidanti che designeranno il ‘challenger’ di Team New Zealand per la America’s Cup, ma si sa già che anche questa competizione verrà ospitata da Napoli. Rimane però da definire il programma, e quindi anche il calendario, in quanto è ancora da delinearsi la griglia degli sfidanti. Finora ce ne sono due, Luna Rossa, che tenterà l’ennesimo assalto alla conquista della Coppa, e i greci di Athena Racing, il cui Ceo è l’olimpionico britannico Ben Ainslie, vecchia conoscenza dell’America’s Cup. Ma ora che si conosce la sede ufficiale di LV Cup e della Coppa detenuta dai neozelandesi, è possibile che altri consorzi si facciano avanti, magari anche dall’Italia, e potrebbe delinearsi uno scenario come quello del 2007 quando alle regate del round robin di Valencia presero parte, oltre a Luna Rossa, anche Mascalzone Latino e quel +39 di cui faceva parte l’ex dirigente calcistico Riccardo Sogliano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA