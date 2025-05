Coppa America: Abodi, sinergia col Comune un esempio per molti

agenzia

"Serve la collaborazione e non i dispetti. Bagnoli determinante"

NAPOLI, 15 MAG – “Abbiamo ottenuto un riconoscimento straordinario che è il frutto della collaborazione tra le istituzioni ma è anche l’affermazione di uno stile, il fatto di mettersi a disposizione per un bene comune che non si divide solo perché abbiamo idee differenti”. Così il ministro dello Sport Andrea Abodi all’arrivo della sesta tappa del Giro d’Italia commenta l’aggiudicazione dell’edizione 2027 dell’America’s Cup che si svolgerà a Napoli ponendo l’accento sulla sinergia messa in campo tra Governo e Comune. “La cosa che va rimarcata – ha detto incontrando la stampa – è che abbiamo lavorato per mesi in silenzio. Avevamo l’impegno di portare a casa un risultato che non era scontato, frutto di una selezione molto severa e anche di richieste importanti da parte di New Zealand che detiene i diritti dell’evento. Se abbiamo sovvertito i pronostici dobbiamo ringraziare il Presidente del Consiglio perché la sua volontà e la sua determinazione ci hanno consentito di lavorare al meglio in un silenzio operoso che ci ha consentito di raggiungere l’obiettivo. E poi la volontà comune col sindaco Manfredi che sarà di grande aiuto e stimolo non solo per noi che viviamo di questa impostazione, ma anche per altri che vivono di altre suggestioni, che non rappresentano questo tempo che ha bisogno di collaborazione e di rispetto e non di dispetti”. Da Abodi nessun accenno all’impegno economico: “Le cifre – ha risposto – ve le diremo strada facendo. Posso dire che Bagnoli è stato un elemento essenziale per convincere il team di New Zealand e l’America’s Cup sarà un elemento di accelerazione per un processo che è andato avanti troppo lentamente sottraendo all’Italia un’area che può essere produttiva e che sarà la vera eredità di questa sfida. Ma tutto l’insieme, Napoli con le sue bellezze e le sue attrazioni e infrastrutture che forse riusciremo a valorizzare ancor di più, ha fatto presa. E’ stata apprezzata la città per come era organizzata – ha concluso Abodi – e per la sua voglia di cambiamento”.

