Coppa America: Argentina, Messi in dubbio contro l’Ecuador

Un ginocchio dolorante, Scaloni "decideremo dopo l'allenamento"

HOUSTON, 04 LUG – Resta incerto lo stato di salute di Leo Messi in vista della partita dei quarti di finale di Copa América contro l’Ecuador. Messi ha saltato l’ultima partita del girone dell’Argentina sabato, vittoria per 2-0 sul Perù, a causa di un dolore al tendine del ginocchio destro. Il ct Lionel Scaloni ha detto che deciderà dopo l’allenamento. “Aspetteremo qualche ora prima di prendere una decisione. È sempre meglio avere un giorno in più – ha detto in conferenza stampa – Ieri avevamo buone sensazioni e approfitteremo di questa giornata per definire la squadra in base alla reazione che avremo oggi”, ha aggiunto. Il tecnico argentino ha indicato che consulterà Messi, 37 anni, per sapere se è pronto per il prossimo incontro: “Cercheremo di integrarlo e, se non sarà pronto, cercheremo la soluzione migliore per la squadra. Parlerò con lui oggi. Penso sia giusto che si prenda il suo tempo e si alleni quanto più possibile”.

