Coppa America: Britannia ancora ko, Team New Zealand va 4-0

agenzia

Si torna in acqua mercoledì, in programma regate 5 e 6

ROMA, 14 OTT – New Zealand mette le mani sull’America’s Cup 2024. Il defender vince anche la 4/a regata (recupero di quella non disputata ieri per poco vento) e si porta in vantaggio 4-0 su Britannia nella finale di Barcellona. Nonostante una partenza pari e un discreto miglioramento rispetto alle prime giornate, Ben Ainslie non ha potuto nulla contro lo strapotere ‘kiwi’. Si torna in acqua mercoledì con regata 5 e 6: per Britannia è già clima da ultima spiaggia.

