Coppa America: Canada ko 2-0, Argentina prima finalista

Reti di Alvarez al 23' e Messi al 51'

ROMA, 10 LUG – L’Argentina ha battuto 2-0 il Canada ed è la prima finalista della Coppa America di calcio. Nella semifinale giocata nello stato americano del New Jersey, i campioni in carica e del mondo sono andati in rete con Julian Alvarez del Manchester City al 23′ su assist di Rodrigo de Paul dell’Atletico Madrid e con il capitano Lionel Messi al 51′ su suggerimento di Enzo Fernandez del Chelsea. Nella finale in programma a Miami domenica sera (nella notte di lunedì in Italia), l’Argentina sfiderà la vincente della sfida Uruguay-Colombia in campo stasera (domani notte) in Carolina del Nord. Nella scorsa edizione del torneo la nazionale albiceleste ha vinto battendo 1-0 in finale il Brasile, mentre la Colombia è arrivata terza.

