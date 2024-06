Coppa America: Convocati Argentina; Dybala definitivamente fuori

agenzia

Scaloni chiama a sorpresa Valentin Carboni. Torna Nico Gonzalez

ROMA, 15 GIU – E’ definitiva l’esclusione del romanista Paulo Dybala dalla nazionale argentina che sta per disputare la Coppa America. La Joya era già rimasto fuori dalla lista dei preconvocati, però sperava in un ripensamento del ct Lionel Scaloni, che invece non c’è stato. Oggi infatti è stata diffusa la lista dei 26 convocati per il torneo continentale, e Dybala non c’è, al contrario del ‘gioiello’ di scuola Inter Valentin Carboni, in campo ieri nell’amichevole contro il Guatemala. Torna Lo Celso, assente ai Mondiali in Qatar per infortunio. Gli ‘italiani’, oltre a Carboni, 19enne che in questa stagione ha giocato nel Monza, sono il romanista Paredes, l’interista Lautaro Martinez e i viola Martinez Quarta e Nico Gonzalez, anche lui, come Lo Celso, assente ai Mondiali in Qatar per infortunio. Questi i convocati dell’Argentina per la Coppa America, in cui esordirà il 20 giugno ad Atlanta contro il Canada: – portieri: Emiliano Martinez, Armani, Rulli; – difensori: Montiel, Molina, Romero, Pezzella, Martinez Quarta, Otamendi, Lisandro Martinez, Acuna, Tagliafico; – centrocampisti: Rodriguez, Paredes, Mac Allister, De Paul, Palacios, Enzo Fernandez, Lo Celso; – attaccanti: Di Maria, V. Carboni, Messi, Garnacho, Gonzalez, Lautaro Martinez, Alvarez.

