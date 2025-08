Coppa America donne, vince il Brasile dopo i rigori

agenzia

A Quito, Colombia battuta 9-8, decisiva Marta nonostante errore

ROMA, 03 AGO – Dopo la finale degli Europei donne tra Inghilterra e Spagna, anche quella della Coppa America, giocata ai 2800 metri di Quito, è finita ai calci di rigore, e a imporsi sulla Colombia per 9-8 dopo i tiri dal dischetto (4-4 al termine dei tempi supplementari) è stato il Brasile. La Seleçao era in svantaggio per 3-2 fino al quinto minuto di recupero del secondo tempo, quindi 50′ st, quando Marta, entrata in campo un quarto d’ora prima, ha realizzato un autentico golaço con un tiro da fuori area che ha fatto impazzire la torcida e portato il match ai supplementari. Ancora Marta ha segnato al 14′ dell’extra time la rete del 4-3 per il Brasile, poi però la Colombia ha pareggiato con un gol su punizione di Leicy Santos. Inevitabile la conclusione ai rigori, Marta ha sbagliato il suo ma il Brasile ne ha trasformarti 5 contro i 4 delle colombiane e quindi ha portato a casa la Coppa, che per Marta è stato il quarto titolo continentale della carriera.

