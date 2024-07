Coppa America: Lautaro “felice, mi son tolto spina del Mondiale”

agenzia

Suo il gol decisivo in finale: ho dimostrato quel che posso fare

ROMA, 15 LUG – La Coppa America dopo lo scudetto, condita dal gol decisivo in finale e dal premio come capocannoniere del torneo. Lautaro Martinez non può che essere entusiasta nel fare un bilancio di questa prima metà del suo 2024, come ha detto ai media argentini dopo il trionfo a Miami. “Sono felice, perché sono riuscito a segnare nelle tre partite della fase a gironi e perché ero in grado di aiutare la squadra, che è quello che conta. Ho fatto una grande stagione nel mio club e mi sentivo bene – ha affermato -, volevo liberarmi della spina del Mondiale, mi sentivo in debito per non aver potuto dare tutto. Per me era importante preparare bene la Coppa America, cosa che ho fatto e l’ho dimostrato”. Dell’attaccante dell’Inter ha parlato anche il ct Scaloni, chiedendogli in qualche modo scusa per non averlo schierato titolare in finale: “Lui non ha mai smesso di lavorare e ha meritato il gol perché ha sofferto per l’esclusione nonostante fosse il capocannoniere – le sue parole -. Sicuramente non sarà contento di me e ha ragione perché vuole giocare, ma è quello che deve fare. Noi crediamo che la squadra debba giocare così e abbiamo vinto”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA