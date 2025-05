Coppa America: lo skipper De Angelis, una bellissima opportunità

agenzia

Per il Paese, per Napoli e per la vela, dice il 'Barone'

NAPOLI, 15 MAG – “E’ una bellissima cosa per il Paese e per il territorio, l’assegnazione dell’America’s Cup di vela alla città di Napoli, ma soprattutto il frutto di un gran lavoro di base. La ritengo davvero una bellissima opportunità, perché rappresenta una vetrina internazionale”. Così Francesco De Angelis, lo skipper che trascinò Luna Rossa al successo nella Louis Vuitton Cup del 2000 contro America One di Paul Cayard, uno dei velisti più esperti e prestigiosi, commenta la notizia della scelta della città partenopea come sede dell’edizione 2027 da parte del ‘defender’ Team New Zealand. “Si tratta di una bellissima occasione, per Napoli e per la vela italiana – aggiunge il ‘Barone’ -. C’è stato uno sforzo del governo e delle istituzioni, è un progetto che coinvolge il Paese e per questo è un bellissimo successo. Il sostegno ci sarà. Anche da parte di chi detiene il trofeo velico più ambito. Sono tanti quelli che spingeranno”. Non c’è certezza sulle date e neppure sul format, De Angelis si dice “curioso di vedere quando si disputerà”. “I dati storici del meteo sono disponibili – spiega – chi ha fatto questa scelta conosce le condizioni del vento nel golfo. Sono sfide complesse, sarebbe bello che questa manifestazione portasse più concorrenti di qualsiasi paese. Per lo sport e per la vela sarà una grandissima promozione e sarà una straordinaria promozione anche per lo sport italiano”. “Può essere uno sprone per acquisire altri bei progetti”, conclude De Angelis.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA