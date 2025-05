Coppa America: Manfredi, è vittoria di Napoli e del Paese

agenzia

Sindaco, lavoreremo duramente per fare una bellissima figura

NAPOLI, 15 MAG – “E’ una grande vittoria per Napoli e per il Paese. Una grande gioia mia e di tutta la città. Napoli e l’Italia ricopriranno il ruolo che meritano e speriamo di portare fortuna a Luna Rossa perché siamo anche tifosi. La città offrirà uno scenario straordinario”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in attesa dell’arrivo della tappa del Giro d’Italia, commentando l’assegnazione alla città della America’s Cup 2027. Il sindaco, nel riferire di aver avuto la certezza dell’assegnazione “qualche giorno fa”, ha spiegato che il lavoro è iniziato alcuni mesi fa e che in città ci sono state diverse visite del team neozelandese. “Abbiamo lavorato in questi mesi insieme al Governo per preparare un dossier di grande complessità, ricco di aspetti tecnici meteomarini, competitivo – ha affermato – rispetto alle altre città che avevano presentato la candidatura. Avevamo dei competitor molto forti, aggressivi e molto sostenuti ma anche noi siamo stati molto sostenuti dal governo, dalla Presidenza del consiglio e dal ministro Abodi. Abbiamo fatto tutti la nostra parte per tenere alto il nome dell’Italia”. Un risultato per il quale “abbiamo messo in campo le nostre bellezze, la nostra storia, ma soprattutto tutta la nostra professionalità, con i migliori tecnici del nostro team, la nostra organizzazione che ha colpito molto il team neozelandese quando, in incognito, è venuto in vista”. L’organizzazione si annuncia come “una grande sfida”, ma – ha evidenziato Manfredi – “Napoli orami è una città turistica tutto l’anno che accoglie milioni di visitatori e siamo organizzati”. La 38/a edizione della Coppa America costituisce anche occasione per accelerare sulla riqualificazione e rigenerazione di Bagnoli. “A Bagnoli stiamo andando avanti con grande velocità – ha evidenziato il sindaco – Accoppiare la competizione della vela con una grande opera di recupero urbano dimostra come lo sport può essere occasione e opportunità di riscatto. Dobbiamo ancora lavorare duramente, ma sono molto fiducioso che faremo una bellissima figura”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA