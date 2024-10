agenzia

Successo netto dei Defender su Ineos Britannia

BARCELLONA, 12 OTT – Team New Zealand ha vinto la prima regata della finali di Coppa America (per aggiudicarsi la ‘Vecchia Brocca’ bisogna arrivare a sette) imponendosi nettamente su Ineos Britannia, staccata di una cinquantina di secondi dai rivali. Sempre oggi è in programma la seconda regata

