Coppa America: Panama ko per 5-0, Colombia in semifinale

agenzia

In rete Cordoba, Rodriguez, Diaz, Rios e Borja. Due i rigori

ROMA, 07 LUG – La Colombia batte Panama per 5-0 e conquista le semifinali della Coppa America di calcio. In rete Jhon Cordoba all’8′, James Rodriguez su rigore al 15′, Luis Diaz al 41′, Richard Rios al 70′ e Miguel Borja al 94′ dal dischetto. I colombiani affronteranno al prossimo turno la vincente del match Brasile-Uruguay, in campo tra poco. Nell’altra semifinale si sfideranno mercoledì Argentina e Canada.

