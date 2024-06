Coppa America: Sanchez e Lapadula non pungono, 0-0 in Cile-Perù

agenzia

Il pareggio favorisce l'Argentina nel gruppo A

ROMA, 22 GIU – Il Cile, due volte campione della Coppa America, ha aperto la sua corsa per il terzo titolo con un pareggio per 0-0 contro il Perù ad Arlington, in Texas, nello stadio Nfl dei Dallas Cowboys. Un risultato che aumenta le speranze dell’Argentina, vittoriosa ieri per 2-0 sul Canada nella partita inaugurale del torneo, di conquistare il primo posto nel gruppo A. L’interista Alexis Sanchez ha mancato un’eccellente occasione da gol al 16/o minuto, calciando alto da buona posizione, ripetendo l’errore poco più tardi in una simile circostanza. Dall’altra parte anche l’attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula ha sprecato una palla favorevole all’inizio del secondo tempo, in una partita molto spezzettata da numerosi falli e nel complesso avara di spettacolo. Nella seconda partita, martedì prossimo in New Jersey, il Cile affronterà l’Argentina, replica della finale della Coppa del Centenario, svoltasi otto anni fa nello stesso stadio.

