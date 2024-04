Coppa America: Sirena, sarà difficile ma importante partire bene

agenzia

Skipper Luna Rossa, 'forse è la barca che mi piace di più'

CAGLIARI, 13 APR – Lo skipper di Luna Max Sirena quasi commosso per il varo del nuovo scafo Ac75 a Cagliari: “Mi piace molto – ha evidenziato – forse è la barca che mi piace di più tra tutte le Luna Rossa che abbiamo varato. Forse è legato alla voglia di rivalsa dopo la sconfitta del 2021 che non riesco ancora a digerire: siamo andati davvero vicino alla vittoria. Abbiamo lavorato su ogni aspetto della barca: ci sembra abbastanza simile a New Zealand che abbiamo visto ieri, poi sarà il mare a dire chi è più veloce. Bisogna fare delle barche per ogni condizione meteorologica – ha aggiunto – Qui è vero che dobbiamo vincere, ma è già importante aver creato un movimento. Per la prima volta nella storia di Luna Rossa abbiamo un ottimo parterre di velisti, tutti stratitolati: non ci sono panchine. Abbiamo esperienza, giovani che si sono fatti le ossa, talenti: abbiamo un bel mix. Quando ho scelto l’equipaggio per Jedda c’è stato qualche malumore. Ma è un buon segna, male se non ci fosse stata questa voglia di esserci”. Le caratteristiche: “Contento che si debba costruire una sola barca – ha puntualizzato Sirena – certo c’è qualcosa anche delle precedenti esperienze anche se poi è una barca completamente diversa. La barca è una scatola: dentro c’è tanto che non si vede. E oggi noi abbiamo fatto vedere quello che si era già visto”. Barcellona? “Sarà difficile regatare lì – ha detto Sirena – lì partiremo tutti da zero. Sarà importante partire bene, per virare per primi e andare sotto costa. C’è tanto sviluppo: con il prototipo siamo andati molto vicini alla barca definitiva, era anche molto superiore alla barca di Auckland. Ma anche gli altri stanno facendo progressi”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA