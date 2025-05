Coppa America: Tizzano ‘Napoli è la storia degli sport del mare’

agenzia

Olimpionico canottaggio nel team del Moro e Mascalzone Latino

ROMA, 15 MAG – “Sono strafelice, come uomo di sport, di mare e come napoletano. Napoli ha una grande cultura sportiva, ci sono i circoli ultracentenari che hanno fatto la storia della nautica e degli sport di mare in Italia e nel mondo. C’è esperienza, volontà e entusiasmo”. Davide Tizzano, olimpionico nel canottaggio, oggi presidente federale, commenta al telefono con l’ANSA, l’assegnazione a Napoli della Coppa America 2027, manifestazione che lo ha visto partecipare due volte, nell’equipaggio del Moro di Venezia e nel team di Mascalzone Latino. “Sono sorpreso – dice – perché conoscendo il potenziale degli Emirati Arabi che avevano sicuramente messo gli occhi su questo evento mai pensavo che potevamo mettere sul tavolo una proposta vantaggiosa. Evidentemente il Governo ha intuito che dopo le olimpiadi invernali di Milano-Cortina e i Giochi del Mediterraneo a Taranto poteva servire una bella azione forte di rilancio di un’area come quella di Bagnoli e hanno messo sul tavolo quello che serviva”. “Ci sono i pro e contro, chiaramente, ma noi siamo positivi e prevalgono i pro – sottolinea Tizzano – confido molto nella capacità e nella competenza del sindaco Gaetano Manfredi che è un uomo di grande visione che sicuramente avrà valutato centomila aspetti. Una manifestazione del genere può lasciare una grande eredità alla città – come è stato con i Giochi del Mediterraneo del 1963 e più recentemente le Universiadi 2019 – per riqualificare finalmente quella zona di Bagnoli che non trova pace”.

