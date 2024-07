Coppa America: Venezuela ko ai rigori, Canada in semifinale

agenzia

Finisce 4-3, Nei tempi regolamentari gol di Shaffelburg e Rondon

ARLINGTON (USA), 06 LUG – Il Canada ha raggiunto le semifinali della Coppa America di calcio battendo il Venezuela per 4-3 ai rigori, dopo i tempi regolamentari finiti sull’1-1. Il vantaggio dei canadesi era arrivato con Jacob Shaffelburg al 13′, poi al 64′ il pareggio di Salomon Rondon per i venezuelani. Il Canada affronterà al prossimo turno i campioni in carica del torneo e del mondo dell’Argentina.

