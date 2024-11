agenzia

Successo nel doppio per Sinner-Berrettini, ora c'è l'Australia

ROMA, 21 NOV – L’Italia è in semifinale di Coppa Davis, grazie al successo del doppio azzurro composto da Jannik Sinner e Matteo Berrettini per 6-4 7-5 sugli argentini Gonzalez-Molteni, che ha dato agli azzurri la vittoria per 2-1 nel quarto con l’Albiceleste. Sabato in semifinale l’Italia affornterà l’Australia.

