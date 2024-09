Coppa Davis: Berrettini, ‘Ho gettato il cuore oltre l’ostacolo’

agenzia

'Obiettivo era la vittoria'

ROMA, 13 SET – “Non sapevo cosa aspettarmi. Non sono entrato con la stessa energia dell’altro giorno, ma ho cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Oggi non ho giocato la mia miglior partita, ma in Davis conta portare a casa il risultato e sono orgoglioso”: così ai microfoni di Sky, Matteo Berrettini commenta il successo contro il belga Alexander Blockx, classe 2005, numero 253 del mondo. “Posso giocare e sentirmi meglio, ma l’obiettivo era la vittoria – ha aggiunto – Senza l’energia del pubblico e dei miei compagni probabilmente avrei perso la partita, meritano tutto l’amore. La Davis è speciale”.

