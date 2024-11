agenzia

Cerundolo vince 6-4 6-1 il primo singolare dei quarti di finale

ROMA, 21 NOV – Sconfitta per Lorenzo Musetti nel primo singolare dei quarti di finale di Coppa Davis in corso a Malaga. Il tennista toscano è stato battuto da Francisco Cerundolo 6-4 6-1 che ha conquistato il primo punto per l’Argentina avanti 1-0.

