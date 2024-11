Coppa Davis: Nadal giocherà il primo singolare in Spagna-Olanda

agenzia

L'annuncio dei media spagnoli dopo ok all'ultimo allenamento

ROMA, 19 NOV – Rafael Nadal giocherà la prima partita dei quarti di finale di Coppa Davis tra Spagna e Olanda, scendendo in campo nel primi singolare della sfida contro Botic van de Zandschulp. Lo rivela Marca, in attesa dell’annuncio ufficiale delle formazioni da parte dei capitani delle due square. La seconda partita sarà tra Carlos Alcaraz e Tallon Griekspoor. Secondo i media spagnoli, anche l’ultimo allenamento del maiorchino 38enne ha confortato l’idea di vederlo ancora una volta in campo in quello che, a Malaga, sarà comunque l’ultimo evento della sua carriera.

