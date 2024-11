Coppa Davis: Olanda-Spagna 1-0, Nadal ko con van de Zandschulp

agenzia

Maiorchino battuto 6-4 6-4

ROMA, 19 NOV – Sconfitta per Rafael Nadal nel match d’esordio dei quarti di finale di Coppa Davis tra Spagna e Olanda in corso a Malaga. Il maiorchino è stato battuto 6-4 6-4 da Botic van de Zandschulp che ha conquistato il primo punto per gli ‘oranje’. Il 22 volte vincitore del Grande Slam chiuderà la sua carriera nel tennis professionistico al termine della partecipazione della Spagna al torneo di Malaga, dopo due anni di infortuni.

