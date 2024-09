Coppa Davis: Sinner alla Unipol Arena per sostenere gli azzurri

agenzia

L'altoatesino arrivato in macchina, chiacchierata con Berrettini

ROMA, 15 SET – Jannik Sinner è arrivato alla Unipol Arena. Il numero 1 del mondo è sceso dalla sua auto, si è fermato brevemente con qualche tifoso poi è entrato all’interno dell’impianto. Curioso e rivelatore il momento in cui Jannik ha scattato una foto del centrale mentre si allenavano Simone Bolelli e Andrea Vavassori che stavano completando la rifinitura in vista di Italia-Olanda, ultimo incontro del girone A. Sinner – come riporta SuperTennis – si è fermato a lungo a parlare con Matteo Berrettini, che entrando alle sue spalle gli ha alzato sulla testa il cappuccio della giacca. Tanti sorrisi, anche con il capitano dell’Italia di Billie Jean King Cup Tathiana Garbin e del direttore degli Internazionali BNL d’Italia Paolo Lorenzi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA