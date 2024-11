Coppa Davis: Sonego ‘obiettivo è bissare il successo 2023’

agenzia

"Chiunque andrà a Malaga cercherà di dare il massimo"

TORINO, 14 NOV – “L’obiettivo per la Davis è quello di vincerla di nuovo e di fare il bis. Siamo stati bravi l’anno scorso e chiunque andrà a Malaga cercherà di dare il massimo”. Così, a margine dell’inaugurazione dell’intervento di riqualificazione dei tre llcampi sportivi di Pietra Alta-Falchera, Lorenzo Sonego. “Siamo tantissimi italiani quindi purtroppo non possiamo essere tutti in squadra – aggiunge – ma di sicuro sarà bello condividere le emozioni con tutti i ragazzi”. E a chi gli chiede, invece, della suo concittadino Andrea Vavassori, impegnato alle Atp Finals in doppio con Simone Bolelli, risponde “li ho visti molto bene tutte e due le partite. Ieri meritavano di vincere, hanno fatto una grandissima partita, hanno le carte per vincere la prossima e andare in semifinale”

