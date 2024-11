Coppa del Brasile: bomba carta in campo, ferito fotografo

agenzia

Caos in Atletico Mineiro-Flamengo. Anche scontri tifosi-polizia

ROMA, 11 NOV – Incidenti fra opposte tifoserie e con le forze dell’ordine hanno caratterizzato la finale di ritorno della Coppa del Brasile a Belo Horizonte che il Flamengo ha vinto battendo per 1-0 l’Atletico Mineiro (che a fine mese, il 30, giocherà anche la finale della Libertadores, contro il Botafogo) dopo essersi già imposto per 3-1 all’andata al Maracanà. Prima della partita si erano verificati incidenti, in particolare fra la polizia e folti gruppi di tifosi che tentavano di entrare nello stadio ‘Arena MRV’ pur essendo privi di biglietto. Per calmare gli animi, gli agenti hanno dovuto fare ricorso a degli spray al peperoncino e a gas lacrimogeni. C’è stato un numero imprecisato di contusi, e sull’accaduto si sta indagando. All’interno dello stadio c’è stata un fitta ‘pioggia’ di oggetti in campo dopo che il Flamengo ha segnato con Plata al 37′ st, e l’arbitro ha dovuto sospendere il match per oltre sette minuti. In campo è finita anche una bomba carta che ha ferito a una gamba un fotografo, José Maria Nuremberg di 67 anni, che in quel momento si trovava dietro una delle due porte. E’ stato soccorso e ora si trova ricoverato in un ospedale della capitale ‘mineira’ Al termine della partita l’ex interista Gabigol, idolo dei tifosi del Flamengo e autore di due reti nella finale di andata, ha annunciato il proprio addio al club carioca in quanto, ha rivelato, ha firmato un contratto di 4 anni con il Cruzeiro. Per questo al ritorno in aeroporto a Rio dopo la partita , la dirigenza del Flamengo, nonostante la vittoria della Coppa nazionale da parte della squadra. è stata contestata dai tifosi accorsi nello scalo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA