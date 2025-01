Coppa del mondo, Sofia Goggia vince la discesa di Cortina

agenzia

Brignone 3/a e leader delle classifiche generale e di specialità

CORTINA D’AMPEZZO, 18 GEN – Sofia Goggia – 32 anni, al successo n.26 in carriera, il quarto su questa pista delle Olimpiadi del 2026 – ha vinto la discesa di Coppa del mondo di Cortina d’Ampezzo, la terza delle otto in calendario in questa stagione. Alle sue spalle un po’ a sorpresa la norvegese Kajsa Lie, mentre sul podio al terzo posto c’è l’altra azzurra Federica Brignone, che passa in testa non solo alla classifica generale di Cdm con 539 punti, ma anche a quella di discesa con 189 proprio davanti a Goggia (180).

