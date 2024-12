Coppa di Francia, il Psg avanza solo grazie ai rigori

agenzia

Ieri giornata sorprese, 2 club 4/a serie battono due di Ligue 1

LENS, 22 DIC – Dopo le sorprese di ieri, con due squadre della Ligue 1, Le Havre e Montpellier, eliminate nei 32/i di finale ad opera di club di quarta serie, il Saint-Brieuc e il Le Puy, oggi il sorteggio integrale della Coppa di Francia metteva di fronte, sempre per i 32/i, due formazioni della massima serie, la capolista Paris SG e il Lens, che attualmente è settimo in classifica. La partita è finita 1-1 per le reti di Khusanov per i padroni di casa e di Gonçalo Ramos per i parigini, favorita da un errore di Kevin Danso. Così alla fine si è andati ai rigori, in cui il Psg si è imposto per 4-3: decisivo il contributo di Safonov, sostituto dell’infortunato Gigio Donnarumma. Adesso, nei 16/i di finale, il Psg se la vedrà con l’Espaly, una formazione di National 3, ovvero la quinta serie francese che equivale all’Eccellenza italiana.

